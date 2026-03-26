Il Parlamento europeo ha approvato una nuova direttiva anticorruzione che impone agli Stati membri di adottare misure più stringenti nella lotta alla corruzione. Tra le disposizioni previste, c’è anche il reintroduzione del reato di abuso d’ufficio, che era stato eliminato nel sistema legale italiano dal governo precedente. L’Italia dovrà adeguare le proprie leggi in conformità con le nuove norme europee.

Approvata la direttiva anticorruzione a Bruxelles, ora l’Italia dovrà adeguarsi e “reintrodurre il reato d’abuso d’ufficio” che il governo Meloni ha smantellato. Il via libera del Parlamento europeo è arrivato con 581 voti a favore, 21 contrari e 42 astenuti. L’atto stabilisce a livello Ue le fattispecie dei casi di corruzione che devono essere qualificate come reati dai paesi Ue. Presente nella lista un articolo dedicato all’abuso d’ufficio definito “esercizio illecito di funzioni pubbliche” e su cui la direttiva chiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per fare in modo che “costituiscano reato determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Direttiva anticorruzione, il Parlamento Ue approva: “L’Italia dovrà reintrodurre l’abuso d’ufficio”

Articoli correlati

Parlamento UE: abuso d’ufficio grave è reatoIl Parlamento europeo ha dato il via libera con 581 voti a favore 21 contrari e 42 astenuti alla direttiva anti corruzione.

Leggi anche: Case Green, entro maggio l’Italia dovrà recepire la direttiva Ue: i costi e cosa cambia per le abitazioni

Una selezione di notizie su Direttiva anticorruzione

Temi più discussi: Nuova grana in arrivo per il governo italiano? L'abuso d'ufficio alla prova del Parlamento europeo, domani il voto sulla direttiva sulla lotta contro la corruzione; Direttiva Ue anticorruzione, torna l’abuso d’ufficio. L’Italia avrà due anni per adeguarsi; Nuova batosta per Nordio: l’abuso di ufficio cancellato dal ministro è reato grave per Bruxelles; Women e Direttive Europee: opportunità di cambiamento per le imprese.

Si del Parlamento Europeo alla direttiva anticorruzione, 'il grave abuso d'ufficio è reato'Pd e M5s: 'Nuova batosta per Nordio e Meloni'. Ciriani: 'Propaganda, Italia a favore anche in Consiglio' (ANSA) ... ansa.it

Si del Pe a direttiva anticorruzione, 'grave abuso d'ufficio è reato'(ANSA) - BRUXELLES, 26 MAR - Il Parlamento europeo ha dato il via libera con 581 voti a favore 21 contrari e 42 astenuti alla direttiva anti corruzione. La direttiva stabilisce a livello Ue le fattisp ... msn.com

È arrivata un'altra batosta per Meloni e Nordio sulla giustizia. Il Governo italiano sarà costretto a fare retromarcia sulla cancellazione dell’abuso di ufficio. È stata appena approvata dal Parlamento europeo la direttiva anticorruzione che impone agli Stati memb x.com

È arrivata un'altra batosta per Meloni e Nordio sulla giustizia. Il Governo italiano sarà costretto a fare retromarcia sulla cancellazione dell’abuso di ufficio. È stata appena approvata dal Parlamento europeo la direttiva anticorruzione che impone agli Stati memb - facebook.com facebook