L' Italia dovrà reintrodurre il reato d' abuso d' ufficio eliminato dal governo Meloni?
L’Unione europea ha approvato un nuovo quadro penale comune contro la corruzione, stabilendo definizioni unitarie dei reati, sanzioni minime più severe e responsabilità diretta delle imprese. Gli Stati membri sono ora obbligati a sviluppare strategie nazionali per contrastare la corruzione, mentre in Italia si discute sulla possibile reintroduzione del reato di abuso d’ufficio, che era stato eliminato dal governo precedente.
Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva una nuova direttiva sulla lotta alla corruzione, che avrà conseguenze anche sul nostro ordinamento Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva e con un'ampia maggioranza (581 voti a favore, 21 contrari e 42 astensioni) una nuova direttiva, concordata provvisoriamente con il Consiglio nel dicembre 2025, che avrà conseguenze dirette anche per l'Italia. Il testo imporrà al nostro Paese di reintrodurre, anche se magari in una forma diversa dal passato, il reato di abuso d'ufficio, abolito dalla cosiddetta riforma Nordio voluta dal governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Today.it
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