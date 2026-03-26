L' Italia dovrà reintrodurre il reato d' abuso d' ufficio eliminato dal governo Meloni?

L’Unione europea ha approvato un nuovo quadro penale comune contro la corruzione, stabilendo definizioni unitarie dei reati, sanzioni minime più severe e responsabilità diretta delle imprese. Gli Stati membri sono ora obbligati a sviluppare strategie nazionali per contrastare la corruzione, mentre in Italia si discute sulla possibile reintroduzione del reato di abuso d’ufficio, che era stato eliminato dal governo precedente.