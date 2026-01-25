Puppo | Sinner traumatizzato da Shanghai problema mentale per i crampi Forse è entrato un tarlo

In questa puntata di Tennismania, analizziamo la situazione di Jannik Sinner, reduce da Shanghai e alle prese con problemi mentali e crampi. Il tennis italiano si conferma protagonista agli Australian Open, con tre giocatori qualificati agli ottavi. Dario Puppo commenta le recenti sfide e i possibili sviluppi, offrendo un quadro obiettivo e approfondito sulla crescita del movimento nazionale nel panorama internazionale.

Nuovo appuntamento con Tennismania, rubrica quotidiana di OA Sport TV. Il tennis italiano continua a scrivere la storia e, per la prima volta, piazza tre giocatori negli ottavi dell’Australian Open: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Daderi: andiamo ad ascoltare le parole di Dario Puppo. Il punto su una giornata storica per il tennis italiano: “ Buonasera, bentrovati a Tennis Mania per parlare di quanto è successo, soprattutto nella notte, perché ormai gli italiani li vediamo solo di notte e insomma questa cosa magari tornerà utile per alimentare le analisi, le opinioni, anche magari accendere le vostre curiosità e soprattutto i vostri messaggi e commenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Darderi come Sinner, problema per crampi (ma in tv)Durante il terzo turno degli Australian Open, Jannik Sinner ha affrontato i crampi in campo, evidenziando le difficoltà fisiche che possono colpire anche i giocatori più preparati.

