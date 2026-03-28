Un nuovo romanzo di un autore britannico si inserisce nel panorama letterario, caratterizzato da uno stile di scrittura che combina humor nero, sarcasmo e toni anti convenzionali. L’opera si distingue per un linguaggio diretto e per un approccio critico nei confronti dell’immagine dell’uomo moderno. La narrazione presenta elementi di follia e ferocia, riflettendo un modo di scrivere che sfida le convenzioni tradizionali.

John Niven è il maestro dell’humour contemporaneo, o meglio del black humour. I suo romanzi sono pieni di ferocia, follia, sarcastici e anti convenzionali. Le storie costellate da comicità e tensione alle stelle, raccontano senza sconti il fallimento del maschio occidentale, spaesato e perso davanti alla sua disfatta. Ma John Niven sa trafiggerti anche il cuore. Il suo ultimo libro è “Padri nostri” pubblicato da Einaudi e narra della pazza amicizia tra due padri agli antipodi che si conoscono in un reparto di maternità. Dan è uno sceneggiatore televisivo frustrato e di successo, Jada un criminale di piccolo cabotaggio che è diventato papà per la sesta volta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il nuovo romanzo di John Niven smonta il mito dell’uomo contemporaneo realizzato

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