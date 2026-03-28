Il nuovo romanzo di John Niven smonta il mito dell’uomo contemporaneo realizzato
Un nuovo romanzo di un autore britannico si inserisce nel panorama letterario, caratterizzato da uno stile di scrittura che combina humor nero, sarcasmo e toni anti convenzionali. L’opera si distingue per un linguaggio diretto e per un approccio critico nei confronti dell’immagine dell’uomo moderno. La narrazione presenta elementi di follia e ferocia, riflettendo un modo di scrivere che sfida le convenzioni tradizionali.
John Niven è il maestro dell’humour contemporaneo, o meglio del black humour. I suo romanzi sono pieni di ferocia, follia, sarcastici e anti convenzionali. Le storie costellate da comicità e tensione alle stelle, raccontano senza sconti il fallimento del maschio occidentale, spaesato e perso davanti alla sua disfatta. Ma John Niven sa trafiggerti anche il cuore. Il suo ultimo libro è “Padri nostri” pubblicato da Einaudi e narra della pazza amicizia tra due padri agli antipodi che si conoscono in un reparto di maternità. Dan è uno sceneggiatore televisivo frustrato e di successo, Jada un criminale di piccolo cabotaggio che è diventato papà per la sesta volta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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