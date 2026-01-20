Lavoro povero e salari | il rapporto Ires-Cgil smonta il mito dell ’Emilia-Romagna felix

Il rapporto Ires-Cgil evidenzia come, pur mantenendo una posizione superiore alla media nazionale, l’Emilia-Romagna non assicuri più stabilità economica per tutti i lavoratori. Il lavoro povero e i salari insufficienti rappresentano sfide crescenti, mettendo in discussione il mito di un territorio sempre in crescita. Un quadro che richiede analisi approfondite e strategie mirate per migliorare le condizioni di chi lavora nella regione.

Sciopero generale del 12 dicembre, la Cgil: "Salari bassi e lavoro povero, ecco le vertenze che porteremo in piazza"Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con manifestazioni a Palermo, per protestare contro salari bassi e precarietà.

