Il No Kings Day invade le strade di Roma gli organizzatori | Siamo 300mila Sui muri della tangenziale compare la scritta Spara a Giorgia

Oggi a Roma si è svolto il corteo del No Kings Day, con gli organizzatori che stimano una partecipazione di circa 300mila persone. Durante la manifestazione, sui muri della tangenziale è apparsa la scritta «Spara a Giorgia». La manifestazione ha coinvolto un grande numero di partecipanti che hanno attraversato le vie della città.

Sono 300mila, secondo le stime degli organizzatori, le persone che hanno preso parte al corteo del No Kings Day che si è svolto oggi a Roma. I manifestanti, partiti da piazza della Repubblica e arrivati da tutta Italia, hanno sfilato per tutto il pomeriggio per dire «no all’autoritarismo, no alla guerra, no al riarmo, no al genocidio e no alla repressione», e anche «no al governo». Una «grande marcia popolare», come la definiscono gli organizzatori, che si svolge in contemporanea (o quasi) anche in altri Paesi, come Stati Uniti e Inghilterra. Le foto a testa in giù e le scritte contro Meloni. Non sono mancati i momenti di tensione, per esempio quando alcuni manifestanti hanno acceso fumogeni e mostrato foto a testa in giù di Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Open.online

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