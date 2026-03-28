A Roma il corteo ' No Kings' contro Trump Gli organizzatori | Siamo 300mila

A Roma si è svolto un corteo denominato 'No Kings' in protesta contro Donald Trump, con gli organizzatori che hanno stimato la partecipazione di circa 300.000 persone. La manifestazione si è svolta durante un periodo di tensione internazionale legata alla guerra con l’Iran. La protesta ha coinvolto diversi gruppi e ha attraversato le principali vie della città.

AGI - Nel pieno della guerra all'Iran riparte la mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump. Negli Usa sono 3.100 manifestazioni negli Stati Uniti a cui se ne aggiungeranno altre in tutto il mondo. Gli organizzatori prevedono partecipazioni record in una fase di malcontento nel Paese per il conflitto mediorientale e le sue ricadute economiche. Tra le città interessate alla mobilitazione, c'è anche Roma dove alle 14 è partito un corteo di No Kings Italia che da piazza della Repubblica raggiungerà Piazza San Giovanni. Alla manifestazione, organizzata nell'ambito della mobilitazione globale del weekend "Together. Contro i Re e le loro guerre", l'attenzione è massima per il timore di incidenti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A Roma il corteo 'No Kings' contro Trump. Gli organizzatori: "Siamo 300mila" Articoli correlati 'No Kings', a Roma il corteo contro Donald TrumpAGI - Nel pieno della guerra all'Iran riparte la mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump. 'No Kings', a Roma il corteo contro Donald Trump. Manifestanti portano... un missileAGI - Nel pieno della guerra all'Iran riparte la mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump. Aggiornamenti e contenuti dedicati a A Roma il corteo 'No Kings' contro... Temi più discussi: A Roma il corteo contro la guerra: timore di scontri, Capitale blindata; Oggi corteo No Kings Italia a Roma contro la guerra: Blocchiamo tutto; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 28 e 29 marzo; No Kings, il corteo contro guerre e riarmo: Sarà una grande festa popolare. Corteo No Kings, manifestanti a San Giovanni. «Partecipazione superiore a quella preavvisata»Un preavviso di 15mila partecipanti per una manifestazione a cui aderiranno anche i sindacati ma che desta preoccupazione per chi potrebbe poi decidere di unirsi. ilmessaggero.it Corteo No Kings, in migliaia in piazza a Roma. Landini: «Manifestazione pacifica». Bandiere della pace e un missile di legno con i fioriUn preavviso di 15mila partecipanti per una manifestazione a cui aderiranno anche i sindacati ma che desta preoccupazione per chi potrebbe poi decidere di unirsi. ilmessaggero.it Questa mattina a Roma, Ilaria Salis è stata sottoposta a un controllo di polizia nella sua camera d’albergo, durato quasi un’ora, mentre lei si era subito qualificata. I leader di AVS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, hanno definito l’episodio “di gravità inaudit - facebook.com facebook Corteo No Kings a Roma, migliaia in piazza: cartelli contro Trump e Meloni, “No ai re e alle loro guerre" x.com