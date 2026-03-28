A Roma il corteo ' No Kings' contro Trump Gli organizzatori | Siamo 300mila

Da agi.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si è svolto un corteo denominato 'No Kings' in protesta contro Donald Trump, con gli organizzatori che hanno stimato la partecipazione di circa 300.000 persone. La manifestazione si è svolta durante un periodo di tensione internazionale legata alla guerra con l’Iran. La protesta ha coinvolto diversi gruppi e ha attraversato le principali vie della città.

AGI - Nel pieno della  guerra all'Iran  riparte la  mobilitazione dei 'No Kings'  contro  Donald Trump. Negli Usa  sono 3.100  manifestazioni negli Stati Uniti  a cui se ne aggiungeranno altre in tutto il mondo. Gli organizzatori prevedono partecipazioni record in una fase di  malcontento  nel Paese per il  conflitto mediorientale  e le sue  ricadute economiche.  Tra le città interessate alla mobilitazione, c'è anche  Roma dove  alle 14 è partito un  corteo di No Kings Italia  che da piazza della Repubblica raggiungerà  Piazza San Giovanni. Alla  manifestazione, organizzata nell'ambito della  mobilitazione globale  del weekend "Together. Contro i Re e le loro guerre", l'attenzione è massima per il  timore di incidenti. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - A Roma il corteo 'No Kings' contro Trump. Gli organizzatori: "Siamo 300mila"

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