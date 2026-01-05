La scritta Spara a Giorgia compare su di un muro a firma delle Brigate Rosse Elena Leonardi FdI | Atto di odio e minaccia alla democrazia

A Porto Recanati, a Scossicci, è stata rinvenuta una scritta inquietante sul muro:

PORTO RECANATI - Nella giornata di oggi, lunedì 5 gennaio, a Scossicci, frazione di Porto Recanati, su di un muro poco distante dal mare è comparsa una scritta riportante la raggelante frase “Spara a Giorgia”, dove per Giorgia si intende Meloni, attuale presidente del Consiglio e leader di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

