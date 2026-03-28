Sabato 28 marzo si svolgerà a Verbania un evento dedicato alla sensibilizzazione sull’endometriosi, organizzato dall’Ape Odv. Durante la giornata, si terranno iniziative di musica e raccolta fondi per sostenere le attività dell’associazione. L’evento mira ad aumentare la conoscenza pubblica sulla patologia e a raccogliere risorse per progetti di assistenza e ricerca.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Sabato 28 marzo, Ape Odv (Associazione progetto endometriosi) sarà a Verbania per una giornata interamente dedicata alla consapevolezza sull’endometriosi e alla raccolta fondi a sostegno delle attività associative. In programma per la serata, EndometRock: un concerto di beneficenza che unisce musica e impegno sociale, promosso per sensibilizzare sul tema dell’endometriosi e coinvolgere attivamente il territorio. L’evento si terrà dalle ore 21 presso Il Kantiere, in Via alla Cartiera 25, Possaccio. L’ingresso è di 10 euro e include una consumazione.... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - EndometRock a Verbania: musica e solidarietà per la Giornata della consapevolezza sull’endometriosi

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