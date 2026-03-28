Il giocatore scozzese sarà in campo questa sera alle 18 per una partita amichevole contro il Giappone. Recentemente, il suo murale raffigurante una rovesciata è stato inaugurato a Glasgow, diventando un punto di riferimento per i tifosi. La partita si svolge in un contesto di preparazione per le competizioni ufficiali, con il giocatore che si sta allenando con la nazionale.

Scott McTominay affronterà con la sua Scozia oggi alle 18 l’amichevole contro il Giappone. Gli scozzesi in questi giorni si sono allenati dove è stato creato il murale dedicato al centrocampista del Napoli, che con un suo gol in rovesciata ha portato la sua Nazionale a qualificarsi ai prossimi Mondiali. L’amichevole tra Scozia e Giappone ha come sfondo il murale dedicato a McTominay. Il Times scrive: La Scozia spera in un’altra prodezza di Scott McTominay. Questa settimana si sono allenati al City Stadium del Queen’s Park, e se il contesto è tradizionale, il panorama ha subito recentemente un cambiamento sorprendente. In un angolo, infatti, ora c’è un enorme murale che celebra forse il più grande gol della Nazionale scozzese di sempre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il murale della rovesciata di McTominay è un monumento di Glasgow

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