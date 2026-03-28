Il mio cuore scoppia La vip di Canale 5 presto mamma bis il primogenito ha meno di un anno

Nelle ultime ore, dal mondo dello spettacolo italiano è arrivata una notizia riguardante una nota protagonista di Canale 5, che ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio. La stessa ha condiviso che il suo primogenito ha meno di un anno e ha parlato delle sue emozioni in vista della nuova gravidanza. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan e dei media.

Nelle ultime ore, dal mondo dello spettacolo italiano è arrivata una notizia che ha immediatamente acceso l’attenzione dei fan più affezionati del talent show Amici, il programma che negli anni ha lanciato numerosi volti noti della televisione. Una delle sue ex protagoniste più amate ha infatti condiviso un annuncio destinato a emozionare il pubblico. Si tratta di Alice Bellagamba, che aveva partecipato all’ottava edizione del programma condotto da Maria De Filippi, conquistando il quarto posto e grande popolarità. Durante quell’esperienza, la ballerina era finita al centro dell’attenzione anche per la relazione con Luca Napolitano, nata proprio tra i banchi della scuola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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