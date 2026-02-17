Il bimbo con il cuore ‘bruciato’ resta in lista d’attesa per il trapianto La forza di mamma Patrizia | Mio figlio è un guerriero

Tommaso, il bambino con il cuore danneggiato, rimane in lista d’attesa per un trapianto a causa della gravità del suo quadro clinico. La madre, Patrizia, si impegna ogni giorno per trovare speranza, definendo suo figlio un vero guerriero. Mercoledì 18 febbraio, a Napoli, si terrà un consulto speciale per valutare le prossime mosse.

Napoli – Tommaso resta nella lista trapianti dell’ospedale Monaldi e mercoledì 18 febbraio ci sarà a Napoli un super-consulto. «Le sue condizioni sono stazionarie. Mi hanno confermato che resta ancora trapiantabile, martedì faranno un’altra valutazione». La voce di Patrizia non tradisce rassegnazione, solo una stanchezza infinita mista a una determinazione che non conosce cedimenti. Sono 57 giorni che suo figlio Tommaso, due anni e quattro mesi, lotta per la vita. Dal 23 dicembre scorso, quando il trapianto che doveva salvargli la vita si è trasformato in un incubo per colpa di un organo danneggiato, forse ‘bruciato’ dal ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

