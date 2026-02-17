Il bimbo con il cuore ‘bruciato’ resta in lista d’attesa per il trapianto La forza di mamma Patrizia | Mio figlio è un guerriero

Da quotidiano.net 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tommaso, il bambino con il cuore danneggiato, rimane in lista d’attesa per un trapianto a causa della gravità del suo quadro clinico. La madre, Patrizia, si impegna ogni giorno per trovare speranza, definendo suo figlio un vero guerriero. Mercoledì 18 febbraio, a Napoli, si terrà un consulto speciale per valutare le prossime mosse.

Napoli –  Tommaso resta nella lista trapianti dell’ospedale Monaldi e mercoledì 18 febbraio ci sarà a Napoli un super-consulto. «Le sue condizioni sono stazionarie. Mi hanno confermato che resta ancora trapiantabile, martedì faranno un’altra valutazione». La voce di Patrizia non tradisce rassegnazione, solo una stanchezza infinita mista a una determinazione che non conosce cedimenti. Sono 57 giorni che suo figlio Tommaso, due anni e quattro mesi, lotta per la vita. Dal 23 dicembre scorso, quando il trapianto che doveva salvargli la vita si è trasformato in un incubo per colpa di un organo danneggiato, forse ‘bruciato’ dal ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il bimbo con il cuore 8216bruciato8217 resta in lista d8217attesa per il trapianto la forza di mamma patrizia mio figlio 232 un guerriero
© Quotidiano.net - Il bimbo con il cuore ‘bruciato’ resta in lista d’attesa per il trapianto. La forza di mamma Patrizia: “Mio figlio è un guerriero”

Bimbo con cuore bruciato, i medici: «Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione». La mamma: «Mio figlio è un guerriero»

Un bambino con il cuore bruciato, secondo i medici, può ancora essere sottoposto a un intervento oggi, ma domani potrebbe cambiare la sua condizione.

Il bimbo con il cuore bruciato resta trapiantabile, la mamma: “Il team di esperti dice che è ancora in lista”

Il bambino di due anni, con il cuore gravemente danneggiato, può ancora ricevere un trapianto, secondo quanto afferma la madre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il bimbo con il cuore bruciato resta in lista. I medici: Condizioni gravi, ma stabili; Il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile, ma il medico vuole rioperarlo. La mamma: Non mollo; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Bimbo con cuore bruciato, il legale: Per ospedale Bambino Gesù non è più trapiantabile.

il bimbo con ilBimbo con il cuore bruciato, la madre: Mi hanno confermato che oggi è ancora possibile il trapiantoEmorragia cerebrale, infezione attiva e insufficienza multiorgano rendono impossibile un secondo intervento per il bambino di due anni e mezzo ... ilfattoquotidiano.it

Il bimbo con il cuore bruciato resta trapiantabile, la mamma: Il team di esperti dice che è ancora in listaSi è conclusa la valutazione dell'Heart Team dell'ospedale Monaldi sul bimbo di 2 anni ricoverato dopo il trapianto con il cuore danneggiato ... fanpage.it