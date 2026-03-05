Ce la studiamo… fuorionda choc al Comitato del No alla faccia del referendum | giudice e avvocato beccati a discettare sul ricorso del governatore

Durante un incontro presso l’Università in Valle d’Aosta, un giudice e un avvocato sono stati sorpresi in un fuorionda mentre discutevano sul ricorso presentato dal governatore in relazione al referendum sulla giustizia. Le registrazioni mostrano i due professionisti impegnati in un confronto diretto e senza filtri, rivelando dettagli sul procedimento giudiziario e la posizione degli interlocutori. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti.

Fatta la legge, trovato. l’inganno? Chissà: di sicuro beccato il fuorionda. Narrativamente siamo in Valle d’Aosta, nella sede dell’Università, dove si è tenuto un acceso dibattuto sul Referendum sulla Giustizia. Titolo classico e netto: “Le ragioni del Sì e del No”. Da una parte del tavolo dei convenuti, allora, troviamo il vicepresidente Maurizio Basile a difendere le tesi a favore della riforma. Dall’altra Enrico Grosso, presidente del Comitato “Giusto dire no”. In mezzo a loro, chiamato a moderare il dibattito, il presidente del Tribunale di Aosta, Giuseppe Marra. Tutto nel più classico dei copioni conferenzieri, se non fosse che, come... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Ce la studiamo”… fuorionda choc al Comitato del No alla faccia del referendum: giudice e avvocato beccati a discettare sul ricorso del governatore Referendum giustizia: il Tar boccia il ricorso del comitato del No sulla data del votoA presentarla era stata il Comitato promotore della raccolta di firme popolari per il referendum sulla Giustizia. L'avvocato Alessio Pressi nominato coordinatore del comitato per il No al referendum giustizia di TerniRiunitosi negli scorsi giorni, il comitato provinciale di Terni per il No al prossimo referendum di modifica costituzionale in tema di Giustizia ha... Conferenza stampa - Comitato Avvocati per il NO Referendum Giustizia Altri aggiornamenti su Ce la studiamo fuorionda choc al.... Fuorionda al dibattito sul referendum, è bufera in Valle d'Aosta. Cosa è successoProtagonisti sono il presidente del Tribunale Giuseppe Marra e l'avvocato Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No ... msn.com 'Fuorionda' al dibattito sul referendum, è bufera in Valle d'Aosta(ANSA) - AOSTA, 05 MAR - E' bufera in Valle d'Aosta a seguito di un 'fuorionda' durante la diretta del dibattito organizzato ieri pomeriggio dall'Università sul referendum sulla giustiozia. Protagonis ... msn.com