Togliamoci qualche sassolino dalle scarpe Il messaggio choc del giudice di Cassazione

Un giudice della Cassazione ha rivolto un messaggio diretto agli avvocati e colleghi, commentando le posizioni espresse in favore di una determinata decisione. Nel suo intervento, ha usato un tono deciso e ha invitato a riflettere sulle proprie scelte professionali, senza fornire dettagli specifici sui contenuti delle posizioni sostenute o sul contesto esatto dell’intervento.

“Ad avvocati e colleghi che hanno sostenuto il sì, dal mio angolo privilegiato della corte di cassazione, vi invito ad abbandonare la toga”, a scriverlo subito dopo la vittoria del No è stato il giudice della Corte di Cassazione Francesco Agnino, che proseguiva dicendo: “Il diritto e in alcuni casi la lingua italiana scorrono paralleli ai vostri scritti imbarazzanti. Solo per questo dovreste dimettervi o cancellarvi dall’ordine. E adesso è giusto togliersi qualche sassolino dalle scarpe”. A che “sassolini” si riferiva? Perché il tono non era certo dei più rasserenanti. E, infatti, il post spariva subito dopo, ma Anagnino si palesa nuovamente... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Togliamoci qualche sassolino dalle scarpe”. Il messaggio choc del giudice di Cassazione Articoli correlati Novak Djokovic si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “Mi volevano già ritirato, questa vittoria vale quasi uno Slam”.Novak Djokovic e Jannik Sinner hanno regalato alla Rod Laver Arena un altro capitolo memorabile di una rivalità ormai diventata centrale nel tennis... Il generale Vannacci lascia la Lega e il team brianzolo si toglie qualche sassolinoIl generale Roberto Vannacci lascia la Lega e crea un suo gruppo politico (Futuro Nazionale): anche in Brianza scoppia la polemica.