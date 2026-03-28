Il Mercato di qualità sui Lungarni dà il via alla primavera pisana

Il mercato di qualità sui Lungarni di Pisa ha aperto ufficialmente i battenti, segnando l'inizio della primavera in città. L'evento, promosso da Fiva Confcommercio Pisa e Il Mercato del Forte 2, si svolge lungo il fiume e propone prodotti di vario genere, attirando numerosi visitatori e appassionati del settore. L'apertura coincide con la stagione più calda dell'anno, offrendo un punto di riferimento per cittadini e turisti.

Pisa, 26 marzo 2026 – La primavera esplode sui lungarni con il grande Mercato organizzato da Fiva Confcommercio Pisa e Il Mercato del Forte 2.0. Domenica 29 marzo dalle 8 alle 19 Lungarno Pacinotti e Lungarno Mediceo si trasformeranno in una grande vetrina a cielo aperto, tra colori, profumi e tante occasioni d'acquisto all'aria aperta. “Siamo felici di tornare sugli splendidi lungarni in uno scenario magico e suggestivo, con un mercato all'insegna della qualità” – le parole del presidente Fiva Confcommercio Provincia di Pisa, Franco Palermo – “Un'iniziativa che vedrà protagonisti 75 banchi tra quelli del Mercato di Pisa e quelli del Consorzio di Forte dei Marmi, ormai conosciuto e famoso a livello nazionale per i capi e gli accessori di alta qualità”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Mercato di qualità sui Lungarni dà il via alla primavera pisana Articoli correlati Artigianato, qualità e vasta offerta: il 2026 inizia con il 'Mercato dei lungarni'Domenica 11 gennaio i lungarni Pacinotti e Mediceo torneranno ad animarsi con il ‘Mercato di Qualità dei Lungarni’, il primo appuntamento del nuovo... Torna il mercato del Forte. Domenica di shopping grandi firme sui LungarniGli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del... Una raccolta di contenuti su Il Mercato di qualità sui Lungarni dà... Temi più discussi: Il Mercato di Forte dei Marmi; Shopping d’eccellenza sbarca in piazza: arriva il mercato di Forte dei Marmi; Ambulanti di Forte dei Marmi a Castenaso: l'imperdibile mercatino; Mercato di qualità a Marina di Pisa aprile 2026. Shopping d’eccellenza sbarca in piazza: arriva il mercato di Forte dei MarmiBancarelle di qualità e artigianato protagonista nel cuore cittadino con un evento itinerante che richiama appassionati da tutta la Penisola. Appuntamento domenica 22 con orario continuato ... laprovinciacr.it MISP, Assogestioni: progressi sulla semplificazione, ma serve un salto di qualità per il mercato unicoL’integrazione dei mercati dei capitali europei torna al centro dell’agenda comunitaria in un momento in cui la competitività globale dell’industria dell’asset management appare sempre più legata alla ... focusrisparmio.com Vicario, la cena (nero) azzurra infiamma il mercato: prove di Inter al ristorante #vicario #inter #mercato x.com Il paradosso degli alloggi universitari: mercato da miliardi, canoni insostenibili e il caso del Villaggio Olimpico di Milano - facebook.com facebook