Artigianato qualità e vasta offerta | il 2026 inizia con il ' Mercato dei lungarni'

Il 2026 si apre con l’appuntamento annuale del 'Mercato dei lungarni', domenica 11 gennaio. Presso i lungarni Pacinotti e Mediceo, cittadini e visitatori potranno scoprire una selezione di prodotti artigianali di qualità, in un contesto che valorizza l’artigianato locale e l’offerta commerciale. Promosso da Anva Confesercenti Pisa, l’evento rappresenta un’occasione per apprezzare l’eccellenza e la varietà del settore artigianale

Domenica 11 gennaio i lungarni Pacinotti e Mediceo torneranno ad animarsi con il 'Mercato di Qualità dei Lungarni', il primo appuntamento del nuovo anno promosso da Anva Confesercenti Pisa. Un evento che inaugura il calendario 2026 delle iniziative dedicate al commercio, offrendo a cittadini e.

