Un rappresentante di un'azienda di moda italiana ha dichiarato che il made in Italy rappresenta una risorsa importante e che deve essere protetto. Ha anche spiegato che, pur vendendo in tutto il mondo, l'azienda si basa ancora sulle competenze tradizionali acquisite nel laboratorio di origine. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di attenzione verso la tutela dei marchi e delle produzioni italiane.

Dietro ogni capo Tagliatore c’è una firma inconfondibile, ma soprattutto una visione. Pino Lerario non è solo l’erede di una tradizione sartoriale, è colui che l’ha trasformata in un linguaggio contemporaneo, portando l’eleganza pugliese sui mercati internazionali senza mai snaturarla costruendo un’identità forte fatta di proporzioni decise, dettagli riconoscibili e una coerenza rara. È Pino Lerario a raccontarsi. Famiglia, casa, storia: è tutto ciò che rappresenta Tagliatore a Martina Franca? «Sì, assolutamente. Per noi Tagliatore non è solo un’azienda, è proprio un pezzo di vita. È qualcosa che va oltre il lavoro: rappresenta le nostre radici, il nostro territorio e tutto quello che ci è stato tramandato nel tempo». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Il made in Italy è una forza, va tutelato»

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