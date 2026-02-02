Corona e la nuova puntata di Falsissimo | Un'altra prova sulla colpevolezza di Gerry Scotti e di Alfonso Signorini

Questa sera, in una nuova puntata di Falsissimo, Corona promette di mostrare 40 minuti di contenuti inediti. Il conduttore afferma che ci saranno nuove prove sulla colpevolezza di Gerry Scotti e Alfonso Signorini, dopo lo strike di YouTube che ha bloccato il precedente episodio. La vicenda si infittisce mentre i protagonisti aspettano di capire quale sarà l’effetto di queste nuove rivelazioni.

Corona annuncia la nuova puntata prevista questa sera, 2 febbraio, dopo lo strike YouTube: "40 minuti inediti con prove su Scotti e Signorini". L'ex fotografo attacca la censura preventiva e mette gratis l'episodio in abbonamento. La reazione di Alfonso Signorini alla nuova puntata di Falsissimo: scatta la richiesta di danni a Fabrizio Corona Alfonso Signorini ha deciso di agire legalmente contro Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento di duemila euro per ogni volta che si è violata l'ordinanza del tribunale. Fabrizio Corona sulla nuova puntata dedicata ad Alfonso Signorini: "La Procura di Milano ha sequestrato tutto"

