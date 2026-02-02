Chat sulla lobby gay citato Massimo Giletti che avverte Sigfrido Ranucci sulla verità dalle carte

Su internet circola una presunta chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia. In alcuni messaggi si parla di una

Massimo Giletti è omosessuale e sarebbe membro di una lobby gay. Una notizia, questa, che arriva dal Giornale in cui è riportata una presunta chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia su WhatsApp. Ranucci ha subito preso le distanze con il diretto interessato, parlando di “montatura”. Giletti gli ha risposto da Lo Stato delle Cose dicendo di essere prossimo ad acquisire le carte per vedere se ha ragione il collega Ranucci o il direttore del Giornale, Tommaso Cerno. La chat sulle “lobby gay” Qualche giorno fa, precisamente il 31 gennaio 2026, sul Giornale è comparso un articolo firmato da Rita Cavallaro in cui si fa riferimento a una presunta chat WhatsApp intercorsa tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Le chat tra Ranucci e Boccia sollevano dubbi su una presunta lobby gay di destra che controlla le notizie.

Ranucci torna a tuonare contro Il Giornale, sostenendo che la chat omofoba sia stata manipolata.

