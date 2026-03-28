Il Cdm impugna le norme sui ristori in Sicilia dopo i danni per il maltempo Regione | Riguarda il Durc e non l' impianto complessivo

Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare alcune norme relative ai ristori approvate dalla regione Sicilia a seguito dei danni causati dal maltempo. La regione ha precisato che le modifiche riguardano esclusivamente il documenti di regolarità contributiva (Durc) e non l’intero sistema dei ristori. La decisione è stata presa su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, nella seduta di ieri, ha deliberato di impugnare la legge della Regione siciliana 3 del gennaio scorso, recante «Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026», perché «talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di previdenza sociale e tutela della concorrenza, violano l’articolo 117, secondo comma, lett. e) e o) della Costituzione». Le norme impugnate riguardano l’esenzione della presentazione del Durc per le imprese che beneficiano di fondi e l'esenzione del pagamento dei canoni di concessione del demanio di competenza regionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Cdm impugna le norme sui ristori in Sicilia dopo i danni per il maltempo. Regione: «Riguarda il Durc e non l'impianto complessivo» Articoli correlati Il Consiglio dei ministri impugna la legge sui ristori per i danni del ciclone Harry“Dopo il sonoro schiaffone con cui in massa i siciliani hanno detto No alla riforma della Giustizia salva-casta, ieri in Cdm il governo ha pensato... Maltempo, il Consiglio dei ministri impugna la legge sui ristori: stop ai 40,8 milioni per il ciclone HarryLa decisione del Governo riguarda la norma approvata dall’Ars per le imprese colpite lungo la costa jonica. Una selezione di notizie su Cdm impugna Temi più discussi: Braccio di ferro Roma-Palermo: il governo impugna la legge della Regione Siciliana sugli aiuti dopo il ciclone Harry; Ciclone, C'è un errore nella legge sui ristori votata all'Ars per imprese e balneari: il Cdm la impugna; Il governo nazionale stoppa gli aiuti della Regione per il ciclone Harry. Governo: Cdm esamina 16 leggi regionali e ne impugna unaIl Consiglio dei ministri che si è riunito venerdì 27 marzo 2026, alle ore 17:05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza della ... agenzianova.com Affitti brevi, il Cdm impugna la legge dell’Emilia-Romagna. De Pascale: Scarsa cultura istituzionale del Governo. Bignami: Dichiarazioni sorprendentiBologna, 11 febbraio 2026 – La legge sugli affitti brevi, la Regione Emilia-Romagna l’aveva adottata il 17 dicembre, dopo 48 ore di dibattiti. Oggi il Consiglio dei ministri, secondo quanto si ... ilrestodelcarlino.it Ciclone Harry, il Cdm impugna la legge dell’Ars che stanziava 40,8 milioni di euro di ristori palermo.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Ciclone Harry, il Cdm impugna la legge Ars che stanziò ristori per 40,8 mln: alcune norme in contrasto su previdenza sociale e tutela concorrenza. - facebook.com facebook