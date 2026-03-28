Il Gorgonzola frena la sua corsa nell' export | il 2025 chiude in lieve calo

Nel 2025, le esportazioni di Gorgonzola Dop hanno registrato una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente, con 25.445 tonnellate spedite all’estero. Questa quantità rappresenta circa il 39% della produzione totale annuale. Il dato ufficiale indica un calo del 2,14% rispetto al 2024, secondo le stime fornite dall’ente di analisi di mercato.

Mentre la Germania riduce gli acquisti, Francia, Spagna e nuovi mercati in Nord America mostrano un rinnovato amore per il formaggio simbolo del Made in Italy (e del novarese) Nel 2025 il Gorgonzola Dop ha registrato un rallentamento nelle esportazioni. Sono state 25.445 tonnellate esportate, pari a circa il 39% della produzione annuale, con un calo del 2,14% rispetto al 2024 (dati Clal). Auricchio evidenzia anche come le tensioni geopolitiche e le instabilità nei costi energetici possano influenzare le scelte degli imprenditori e dei consumatori, complicando la pianificazione a lungo termine. Negli Stati Uniti le esportazioni sono diminuite (-2,62%, 31. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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