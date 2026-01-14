Export orafo 2025 in calo ma Napoli-Caserta avanza | il distretto campano sfida la crisi

Nonostante il calo generale dell’export orafo nel 2025, il distretto di Napoli-Caserta si distingue come un'eccezione positiva. Con una crescita significativa, questa area dimostra resilienza e capacità di adattamento di fronte alle sfide economiche. La sua evoluzione rappresenta un segnale importante per il settore, evidenziando come l’innovazione e la tradizione possano contribuire a mantenere competitività anche in periodi di crisi.

In un quadro nazionale segnato dal rallentamento, il distretto produttivo di Napoli-Caserta emerge come una delle poche eccezioni positive. Nei primi nove mesi del 2025 l’export orafo del territorio raggiunge 27,2 milioni di euro, con una crescita del 5,8%, a fronte di un calo medio nazionale del 14,5%. Il peso sul totale italiano resta contenuto ( 0,3% ), ma la dinamica segnala una vitalità significativa nel contesto del Mezzogiorno. Le prime cinque destinazioni concentrano il 62,3% dell’export. Gli Stati Uniti si confermano primo mercato, ma scendono al 19,1% dopo una flessione del 31,8%. In forte accelerazione Hong Kong (+197%), seguita da Emirati Arabi Uniti (+39,2%), Svizzera (+92,5%) e Spagna (+17,9%). 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

