Export orafo 2025 in calo ma Napoli-Caserta avanza | il distretto campano sfida la crisi
Nonostante il calo generale dell’export orafo nel 2025, il distretto di Napoli-Caserta si distingue come un'eccezione positiva. Con una crescita significativa, questa area dimostra resilienza e capacità di adattamento di fronte alle sfide economiche. La sua evoluzione rappresenta un segnale importante per il settore, evidenziando come l’innovazione e la tradizione possano contribuire a mantenere competitività anche in periodi di crisi.
In un quadro nazionale segnato dal rallentamento, il distretto produttivo di Napoli-Caserta emerge come una delle poche eccezioni positive. Nei primi nove mesi del 2025 l’export orafo del territorio raggiunge 27,2 milioni di euro, con una crescita del 5,8%, a fronte di un calo medio nazionale del 14,5%. Il peso sul totale italiano resta contenuto ( 0,3% ), ma la dinamica segnala una vitalità significativa nel contesto del Mezzogiorno. Le prime cinque destinazioni concentrano il 62,3% dell’export. Gli Stati Uniti si confermano primo mercato, ma scendono al 19,1% dopo una flessione del 31,8%. In forte accelerazione Hong Kong (+197%), seguita da Emirati Arabi Uniti (+39,2%), Svizzera (+92,5%) e Spagna (+17,9%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Tarì, il Distretto orafo campano punta all’Europa: al via l’evento Jewels of Campania promosso dalla Regione
Leggi anche: Calzature made in Italy, nel 2025 rallenta la crisi. Ma in Campania export e occupazione ancora in calo
Cresce l’export dell’oro vicentino trainato dall’Europa, ma il settore perde posti di lavoro; Confartigianato a VicenzaOro 2026, il gioiello italiano a confronto con i mercati internazionali; Oro e mercati; Toscana leader nell'export di oro e preziosi.
Export oro, Vicenza seconda a livello nazionale: +5,8% - gioielliero in Italia, pubblicata dal’Area Studi Mediobanca mostra una fotografia positiva per i produttori vicentini. vicenzatoday.it
Export in calo a Rimini nei primi nove mesi del 2025 - Le esportazioni scendono del 4,1% a 2,1 miliardi, mentre le importazioni crescono del 10,4%, soprattutto prodotti ittici lavorati ... altarimini.it
Confartigianato a VicenzaOro 2026, il gioiello italiano a confronto con i mercati internazionali - Parrini (presidente Confartigianato Orafi): "Oltre 100 imprese associate per misurare la tenuta del settore in uno scenario economico complesso” ... msn.com
Manca poco all'appuntamento con Vicenza Oro. Tra gli stand della principale manifestazione fieristica europea per il settore orafo, in programma dal 16 al 20 gennaio, saranno presenti anche le imprese aderenti al progetto di internazionalizzazione "Jewelle facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.