Piazza Affari in lieve calo | BFF Bank frena Ferrari e Leonardo sotto osservazione Mercati europei cauti

Piazza Affari apre in leggero calo, con le borse europee che restano prudenti. La giornata si presenta senza grandi scossoni, ma gli investitori sono attenti alle vicende di BFF Bank e Ferrari, che frenano le quotazioni. Leonardo invece resta sotto osservazione, mentre il mercato nel suo complesso mantiene un tono cauto.

Piazza Affari ha aperto la giornata di oggi, 11 febbraio 2026, con una tendenza al ribasso, in linea con le variazioni minime osservate anche nelle principali piazze finanziarie europee. Il FTSEMib segna una flessione dello 0,05% portandosi a 46.777 punti, mentre il FTSE Italia All Share cede lo 0,07%. La seduta è caratterizzata da un'attenzione particolare verso i titoli bancari, in particolare BFF Bank, e le performance di società come Ferrari e Leonardo. Questo avvio prudente riflette un clima di incertezza globale che influenza la propensione al rischio degli investitori.

