Sansepolcro festeggia gli 80 anni di Pippi Calzelunghe

Sansepolcro celebra gli 80 anni di Pippi Calzelunghe con due pomeriggi dedicati a festa e creatività presso la Biblioteca comunale Dionisio Roberti. L’evento offre un’occasione per approfondire la storia e il fascino del personaggio, coinvolgendo la comunità locale in attività culturali e ricreative.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – : alla Biblioteca comunale Dionisio Roberti due pomeriggi di festa e creatività. Ottant'anni e non sentire affatto il peso del tempo, merito forse della celebre pillola Cunegunda che impedisce di diventare grandi. La Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro si prepara a omaggiare una delle icone più amate della letteratura per l'infanzia: Pippi Calzelunghe. Il progetto, intitolato " Alla scoperta di Pippi Calzelunghe", nasce per celebrare l'anniversario della prima pubblicazione del capolavoro di Astrid Lindgren (1945).

