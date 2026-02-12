San Gavino Carnevale al chiuso | tra Pippi Calzelunghe e faraoni la festa resiste alla pioggia

Il Carnevale di San Gavino si tiene quest’anno al chiuso, per evitare la pioggia che ha rovinato le feste all’aperto degli scorsi anni. Tra costumi di Pippi Calzelunghe e faraoni, i bambini e le famiglie si sono ritrovati in un locale coperto, pronti a divertirsi comunque. La manifestazione, che ogni anno richiama molte persone, si conferma resistente alle intemperie e alle difficoltà, portando avanti la tradizione con entusiasmo anche questa volta.

San Gavino, Carnevale tra Pippi Calzelunghe e l'Antico Egitto: una festa resiliente nonostante la pioggia. San Gavino Monreale ha celebrato un Carnevale atipico il 12 febbraio 2026, trasformando la scuola di via Paganini in un palcoscenico di creatività a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno impedito la tradizionale sfilata. Studenti e insegnanti hanno dato vita a un incontro surreale tra Pippi Calzelunghe e un gruppo di personaggi dell'antico Egitto, dimostrando come la festa possa trovare sempre una via, anche quando il tempo non collabora. La scuola si trasforma: un'alternativa alla sfilata tradizionale.

