Il 2026 si preannuncia un anno ricco di uscite cinematografiche di rilievo, tra grandi produzioni internazionali, ritorni di film d’autore e novità nel settore dell’animazione. Dalla nuova opera di Nolan a sequel attesi come “Il Diavolo veste Prada 2”, il panorama cinematografico offre una varietà di proposte che riflettono le tendenze e le eccellenze del settore. Un anno che promette di soddisfare diversi gusti e interessi del pubblico.

Bergamo. Non solo “L’Odissea” di Nolan. Grandi nomi dai festival, il ritorno del cinema d’autore (italiano ed internazionale), ma anche blockbuster e novità dall’animazione caratterizzeranno il 2026 del cinema. In quest’anno appena iniziato, sono previsti i ritorni (oltre che del già citato Nolan), tra gli altri, di Steven Spielberg, Ridley Scott, Ruben Östlund, Asghar Farhadi e, tra gli italiani, Paolo Sorrentino, Nanni Moretti, Gianni Amelio e Marco Bellocchio. Si comincia proprio in questi primi giorni del 2026, con “ No Other Choice” di Park Chan-wook, in grado di mostrare un mondo sempre più specchio grottesco di sé stesso, con una violenza disarmante che attraversa uno schizofrenico mondo del lavoro, proseguendo poi con “Sir?t” (Oliver Laxe – 8 gennaio), un miraggio febbrile, in cui cercare una ragazza scomparsa tra i raver del deserto marocchino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: “Il Diavolo Veste Prada 2”, arriva il teaser trailer : il film sarà nelle sale il 29 aprile 2026 Leggi anche: Quando esce "Il Diavolo veste Prada 2": il trailer del film girato (anche) a Milano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dall’“Odissea” di Nolan a “Il Diavolo veste Prada 2”: i film più attesi del 2026 - Da un mito della classicità ai grandi nomi dei festival, dagli attesi ritorni (Scream, Super Mario, The Mandalorian) ai supereroi (“Avengers – Doomsday” su tutti), dall’ascesa di Putin fino alle novit ... bergamonews.it

