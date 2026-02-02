‘Il diavolo veste Prada 2’ | il trailer del film evento dell’anno

Il trailer di “Il diavolo veste Prada 2” è arrivato e mostra Andy pronta a rientrare nel mondo di Runway. La scena si apre con lei che si riavvicina all’ufficio di Miranda, pronta a sfidare di nuovo le sue regole. Il film si preannuncia pieno di colpi di scena e di tensione, con le protagoniste che tornano a incrociare le loro strade. La data di uscita si avvicina e i fan sono già in attesa di scoprire cosa succederà questa volta.

Stiamo per tornare nel mondo di Runway e non sarà, neanche questa volta, una facile passeggiata. Andy torna a bussare alle porte dell'ufficio della tremenda Miranda nel trailer ufficiale de Il diavolo veste Prada 2. Ieri, domenica 1 febbraio, infatti, la 20th Century Studios ha rilasciato il trailer completo e noi siamo ufficialmente pronte a tornare in sala, il primo maggio, per scoprire quante saranno le peripezie a cui andrà in contro, stavolta, Andrea. Nel mondo di 'Runway'. Sequel dell'amato film del 2006, " Il diavolo veste Prada 2 " seguirà la direttrice di Runway, Miranda Priestly, mentre cerca di orientarsi nella sua carriera in un mondo in cui il giornalismo cartaceo sta morendo.

