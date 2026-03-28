Crisi energetica uscita dal carbone rimandata al 2038

In questo periodo di grave crisi energetica, si discute della decisione di posticipare al 2038 l’uscita dal carbone. La scelta è stata comunicata recentemente da un organismo governativo, che ha specificato come questa proroga sia motivata da esigenze di approvvigionamento e sicurezza. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra stakeholder e rappresentanti politici, senza che siano stati annunciati ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione.

Lo prevede un emendamento della Lega al decreto Bollette approvato nel corso dell’esame alla Camera. “La Lega esprime grande soddisfazione per l’approvazione in Commissione Attività Produttive dell’emendamento a prima firma del capogruppo Molinari, riformulato dal governo, sottoscritto da tutti i suoi componenti al Dl Bollette – affermano in una nota i deputati della Lega in commissione Attività produttive Alberto Gusmeroli (presidente), Giorgia Andreuzza, Andrea Barabotti, Salvatore Di Mattina e Luca Toccalini – Un’importante vittoria che proroga al 2038 il phase-out dal carbone. In questo periodo di grave crisi energetica internazionale, aggravata dal conflitto russo-ucraino e dalle tensioni in Medio Oriente, è giusto e responsabile riflettere sulla decisione di abbandonare il carbone e rinviarla. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crisi energetica, uscita dal carbone rimandata al 2038 Articoli correlati Il vecchio che avanza, l’uscita dal carbone rimandata al 2038Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Il phase-out dal carbone slitta al 2038: Cerano in “riserva fredda” per la sicurezza nazionaleLa commissione Attività produttive della Camera ha dato il via libera a un emendamento, presentato dalla Lega, del decreto Energia BRINDISI - La... Una selezione di notizie su Crisi energetica Temi più discussi: Il vecchio che avanza, l’uscita dal carbone rimandata al 2038; Hormuz, e se il blocco perdurasse oltre la guerra?; Autonomia da gas e petrolio. Energia dagli scarti: a Roma inaugurato il primo laboratorio; Caro energia e dipendenza dal petrolio: l'Europa sarà costretta a tornare all'energia nucleare?. Crisi energetica, con la guerra in Medio Oriente stiamo davvero rischiando quella peggiore di sempre?L'escalation contro gli impianti petroliferi e del gas rischia di avere gravi ripercussioni a lungo termine, che preoccupano gli esperti ... wired.it La crisi del gas in Europa sarà grave o lieve? Report FtLa gravità della crisi energetica scatenata dal conflitto in Medio Oriente è ancora sottovalutata: i danni alle infrastrutture qatariote di Ras Laffan, colpite da missili balistici, potrebbero richied ... startmag.it La crisi energetica porterà alla recessione Perché i segnali oggi sono così negativi (spiegato da un non catastrofista) x.com Da mesi #Cuba affronta una crisi energetica senza precedenti: il carburante è introvabile, l’elettricità razionata e i trasporti ridotti al minimo. Le conseguenze sono devastanti, soprattutto per la #sanità, e spesso si riesce a curare solo chi è in pericolo di vita. Co - facebook.com facebook