L’Amore al MuCE gli eventi di febbraio al Museo dei Colli Euganei
A febbraio, il Museo dei Colli Euganei ha in programma una serie di eventi che coinvolgono arte, musica e letteratura. Il museo si prepara a offrire ai visitatori momenti di partecipazione e condivisione, rafforzando il suo ruolo di centro culturale vivo e aperto alla comunità.
Il MuCE – Museo dei Colli Euganei propone per il mese di febbraio 2026 un ricco calendario di iniziative che intrecciano arti visive, musica, letteratura e momenti di partecipazione condivisa, confermandosi come spazio culturale vivo e aperto al territorio.Fino a domenica 8 febbraio
