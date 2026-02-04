L’Amore al MuCE gli eventi di febbraio al Museo dei Colli Euganei

A febbraio, il Museo dei Colli Euganei ha in programma una serie di eventi che coinvolgono arte, musica e letteratura. Il museo si prepara a offrire ai visitatori momenti di partecipazione e condivisione, rafforzando il suo ruolo di centro culturale vivo e aperto alla comunità.

