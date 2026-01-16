Scoperta una struttura neolitica legata all’uso delle acque termali

È stata scoperta una struttura in pietra risalente al Neolitico (circa 4.500-4.300 a.C.) nelle Terme di Sorano, in Maremma, Toscana. L’area, oggetto di uno scavo archeologico autorizzato, rivela un insediamento antico legato all’uso delle acque termali. La scoperta contribuisce a comprendere meglio le prime attività umane e il rapporto con le risorse naturali in epoche molto remote.

(Adnkronos) – Una struttura in pietra databile al Neolitico, compresa tra il 4.495 e il 4.335 a.C., è stata individuata nell'area delle Terme di Sorano, nella Maremma toscana in provincia di Grosseto, nel corso di uno scavo archeologico autorizzato dal Ministero della Cultura e tuttora in corso. Il rinvenimento documenta un utilizzo delle acque termali in epoca preistorica e restituisce una delle più antiche attestazioni note di frequentazione umana del sito. La scoperta è avvenuta all'interno di una vasta cavità scavata in un ripiano di travertino, estesa per circa 320 metri quadrati e profonda fino a 3,60 metri dal piano di campagna, situata sopra il cosiddetto "Bagno dei Frati", vasca termale storica risalente al XV secolo, utilizzata in passato dai religiosi della pieve di Santa Maria dell'Aquila. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

