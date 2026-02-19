Dai social all' iperconnessione | al liceo Mursia di Carini una giornata dedicata al benessere psicologico degli adolescenti

Al liceo Mursia di Carini, una giornata dedicata al benessere psicologico degli adolescenti ha portato alla luce il legame tra social media e disagio giovanile. L’evento, intitolato “Adolescenza tra reale e virtuale. Così connessi, così lontani”, è stato promosso da Italgas e organizzato da Telemaco Palermo, centro di psicanalisi per giovani. Durante l’iniziativa, gli studenti hanno condiviso le loro esperienze e riflessioni sulla difficoltà di trovare un equilibrio tra mondo digitale e vita reale. La giornata si è conclusa con un dibattito aperto tra ragazzi e esperti.

L'iniziativa, in programma mercoledì 25 febbraio, è sostenuta da Italgas e curata da Telemaco. Guidati da psicoterapeuti specializzati, studenti e docenti parteciperanno a laboratori e momenti di approfondimento “Adolescenza tra reale e virtuale. Così connessi, così lontani”: è questo il titolo dell’iniziativa educativa sostenuta da Italgas e curata da Telemaco Palermo, centro di psicanalisi per l’infanzia e l’adolescenza. L’incontro si terrà mercoledì 25 febbraio al liceo scientifico, delle scienze umane e tecnologico “Ignazio Mursia” di Carini con l’obiettivo di promuovere il benessere psicologico degli adolescenti, offrendo strumenti di comprensione e prevenzione del disagio giovanile legato al rapporto sempre più complesso tra vita reale e dimensione digitale.🔗 Leggi su Palermotoday.it A Montereale il primo presidio scolastico dedicato al benessere psicologico degli adolescentiA Montereale apre il primo presidio scolastico dedicato al benessere psicologico degli adolescenti. Giovani, con Crossroads nasce una rete per il benessere psicologico degli adolescenti in UmbriaIn Umbria prende il via Crossroads, un progetto triennale volto a promuovere il benessere psicologico degli adolescenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Minori e digitale, le raccomandazioni dei pediatri contro l’iperconnessione - In Terris; Più presenza e meno schermi: per i brand l’opzione digital detox; Il paradosso della privacy | Una storia d’amore ai tempi dell’iperconnessione; Federico Tonioni: Vietare i social non serve, anzi isola, ma va spiegato ai ragazzi come gestirli. La mia #intervista all’ #autrice #marinacrescenti Marina Crescenti Crescenti Marina per il suo #nuovolibro “Come quando fuori muori !- La nuova indagine del commissario Narducci” di #mursia #mursiaeditore Ugo Mursia Editore #collana #giunglagialla facebook