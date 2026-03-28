Prima della manifestazione a Roma, la polizia ha effettuato un controllo sull’europarlamentare Ilaria Salis. La parlamentare ha definito l’intervento come un atto intimidatorio. La questura ha riferito che l’operazione è stata svolta in base a specifiche ragioni legate alle attività di sicurezza. L’episodio ha attirato l’attenzione sui controlli di polizia prima di eventi pubblici.

Salis l'ha denunciato come un atto intimidatorio, secondo la questura è la conseguenza della segnalazione di un altro paese europeo Sabato mattina la polizia ha fatto un controllo sull’europarlamentare italiana Ilaria Salis, di Alleanza Verdi e Sinistra, nella stanza di albergo dove si trovava a Roma. I poliziotti hanno bussato alla sua camera d’albergo verso le 7 del mattino. Non c’è stata una perquisizione, ma Salis ha scritto su Instagram che gli agenti sono rimasti «oltre un’ora» a farle domande. Secondo Salis, il controllo della polizia è avvenuto «in vista della manifestazione di oggi»: è la manifestazione “No Kings”, che è prevista a Roma nel pomeriggio di sabato ed è una protesta contro la guerra e contro il governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il controllo di polizia sull’europarlamentare Ilaria Salis prima della manifestazione a Roma

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