Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge sugli affitti brevi approvata dalla Regione Emilia-Romagna. La legge, entrata in vigore il 17 dicembre, aveva suscitato molte discussioni in regione, ma ora il governo ha scelto di bloccarla. Si tratta di una mossa che potrebbe portare a nuove tensioni sulla regolamentazione del settore degli affitti temporanei. La decisione arriva a pochi mesi dall’entrata in vigore della normativa regionale.

Bologna, 11 febbraio 2026 – La legge sugli affitti brevi, la Regione Emilia-Romagna l’aveva adottata il 17 dicembre, dopo 48 ore di dibattiti. Oggi il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha deciso di impugnare la legge. Sempre a dicembre la Consulta aveva respinto analogo ricorso del Governo sulla legge regionale della Toscana. Di cosa si tratta? Secondo la legge regionale, composta da quattro titoli e tredici articoli totali, le amministrazioni comunali potevano intervenire con strumenti e regolamenti urbanistici propri, riguardo gli immobili destinati alla locazione breve, con l’obiettivo di differenziare il mercato turistico da quello residenziale, ma mantenendo la possibilità di rientro nell'uso ordinario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affitti brevi, il Consiglio dei Ministri impugna la legge dell’Emilia-Romagna

Approfondimenti su Emilia Romagna Affitti Brevi

La Regione Emilia-Romagna si appresta a discutere una nuova legge sugli affitti brevi, approdata oggi nell’aula dell’Assemblea legislativa.

L’Emilia-Romagna introduce una nuova legge sugli affitti brevi, approvata dall’Assemblea legislativa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Emilia Romagna Affitti Brevi

