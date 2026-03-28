Il Comune di Milano annulla migliaia di multe fatte ai motociclisti sulla corsia della 90 91 durante le Olimpiadi

Il Comune di Milano ha deciso di annullare tutte le multe emesse ai motociclisti che hanno utilizzato la corsia riservata alla filoviaria 9091 tra il 2 febbraio e il 18 marzo, periodo durante il quale si sono svolte le Olimpiadi. La decisione è stata comunicata questa mattina e confermata dal sindaco della città. In totale, si tratta di migliaia di verbali annullati.

Come confermato questa mattina anche dal sindaco Giuseppe Sala verranno annullate tutte le multe fatte ai motociclisti che hanno percorso la corsia riservata alla filoviaria 9091 dal 2 febbraio al 18 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Multe agli scooter sulla preferenziale 90-91 durante le Olimpiadi: il comune di Milano le annulla tutte Corsia vietata alle moto sulla circonvallazione durante le Olimpiadi, il Comune di Milano annulla 90mila multeMilano, 27 marzo 2026 – Il Comune di Milano ha deciso di procedere con l'annullamento in autotutela per tutte le sanzioni emesse ai ciclomotori,... Approfondimenti e contenuti su Il Comune di Milano annulla migliaia di... Temi più discussi: Consiglio comunale. Il programma dei lavori; Urbanistica, il Comune confermò la legittimità di Park Tower (anche dopo aver saputo delle indagini); Maltempo. Allerta arancione per rischio vento forte; JUST STREETS: progetto di Città metropolitana di Milano per una mobilità urbana inclusiva, sicura, accessibile e sostenibile. Milano, corsia vietata per le Olimpiadi: Comune annulla migliaia multeIl Comune di Milano annulla le migliaia di multe elevate ai cittadini che hanno violato il divieto di transito a ciclomotori, motocicli e velocipedi nella corsia riservata alla filoviaria 90/91 dal 2 ... tg24.sky.it Milano, il sindaco Sala annulla migliaia di multe fatte ai motociclisti durante le OlimpiadiIl sindaco di Milano Giuseppe Sala ha confermato stamani la decisione, comunicata venerdì 27 marzo in una nota del Comune, di annullare tutte le multe fatte ai motociclisti che hanno percorso la corsi ... tgcom24.mediaset.it Il Comune di Milano ha ritirato migliaia di multe emesse durante il periodo dei Giochi Olimpici e le Paralimpiadi. Un segnale stradale che vietava l'accesso a ciclomotori era stato modificato con dello scotch adesivo: una misura errata che è costata cara al Com - facebook.com facebook Il Comune di Milano ha deciso di procedere con l’annullamento in autotutela per tutte le sanzioni emesse ai ciclomotori, motocicli e velocipedi che hanno percorso la corsia riservata alla filoviaria 90/91 dal 2 febbraio al 18 marzo scorsi. tinyurl.com/38pz x.com