corsia vietata alle moto sulla circonvallazione durante le olimpiadi il comune di milano annulla 90mila multe

Il Comune di Milano ha annunciato l’annullamento di tutte le multe emesse ai ciclomotori, motocicli e velocipedi per aver percorso la corsia riservata alla filoviaria sulla circonvallazione tra il 2 febbraio e il 18 marzo. La decisione riguarda circa 90.000 sanzioni contestate durante questo periodo, che vengono cancellate con un’azione di autotutela. La misura si applica alle infrazioni accertate durante il periodo delle Olimpiadi.

Milano, 27 marzo 2026 – Il Comune di Milano ha deciso di procedere con l' annullamento in autotutela per tutte le sanzioni emesse ai ciclomotori, motocicli e velocipedi che hanno percorso la corsia riservata alla filoviaria 909 1 dal 2 febbraio al 18 marzo scorsi. Il divieto Il 2 febbraio era entrato in vigore il divieto di transito a ciclomotori, motocicli e velocipedi, ordinariamente derogati, nel tratto della corsia preferenziale della 90-91, per un impegno preso con gli organizzatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, affinchè fosse favorito il transito dei mezzi diretti alle sedi delle gare. Multe da record a Milano: è la città d’Italia dove si pagano più contravvenzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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