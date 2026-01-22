Cna Pisa celebra le aziende che da oltre 40 anni contribuiscono allo sviluppo locale. Dopo il successo di San Miniato, ieri si è svolta presso la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest una cerimonia per riconoscere le imprese storiche dell’area, espressione di tradizione, eccellenza e impegno nel tempo. Un momento di riconoscimento per le realtà che rappresentano la continuità e la crescita del tessuto imprenditoriale pisano.

Tradizione, eccellenza, impegno e lungimiranza. Dopo la tappa da tutto esaurito di San Miniato, Cna Pisa ha organizzato ieri pomeriggio, nella sede pisana della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, una nuova cerimonia di premiazione dedicata alle imprese storiche dell’area pisana. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare artigiani e imprenditori che hanno raggiunto importanti traguardi professionali: 40, 50, 60 e 70 anni di attività continuativa, spesso tramandata di generazione in generazione, segnata da lavoro quotidiano, scelte non sempre facili e da una visione imprenditoriale che ha saputo evolversi ed elevarsi nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aziende vive da 40, 50, 60, 70 anni. Ecco le benemerenze di Cna Pisa

Argomenti discussi: Aziende vive da 40, 50, 60, 70 anni. Ecco le benemerenze di Cna Pisa

