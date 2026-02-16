Il Centro Tecnico BM Arezzo sconfitto a Siena dalla Vismederi Costone

Il Centro Tecnico BM Arezzo ha perso contro la Vismederi Costone a Siena, a causa dell’assenza di Toia e Pieri. La squadra amaranto ha fatto fatica a tenere il ritmo nel secondo e terzo quarto, subendo diversi canestri. La partita si è giocata senza sosta fino all’ultimo minuto, con i padroni di casa che hanno incrementato il divario nel secondo quarto. Durante la gara, Masciarelli e Zocca hanno segnato 17 punti ciascuno, contribuendo alla vittoria della Vismederi Costone.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – . Gli amaranto privi di Toia e Pieri cedono il passo nel finale di gara Vismederi Costone Siena-Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo Arezzo 82-64 Parziali: 15-22; 24-10; 21-10; 23-22 Vismederi: Masciarelli 17, Zocca 17, Massari, Nasello 10, Paoli F.3, Paoli M.18, Zeneli 2, Piattelli, Nannipieri 2, Ballabio 12, Rosso 2. All.Belletti Ass.Riccardini e Franceschini Centro Tecnico BM: Pelucchini 7, Tersillo 11, Toia ne, Ghini, Marcantoni, Corradossi 12, Zanini 10, Lemmi 10, Francesconi, Cazzanti 8, Vagnuzzi 6.