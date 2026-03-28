Il caro voli s' impenna a Pasqua per un Milano-Palermo andata e ritorno servono più di 500 euro

Durante le festività di Pasqua, i prezzi dei voli tra Nord e Sud Italia sono aumentati considerevolmente, con alcune tratte che richiedono oltre 500 euro per un biglietto di andata e ritorno tra Milano e Palermo. La crisi nel Medio Oriente ha influenzato i costi, portando a un incremento fino al 60% rispetto alle tariffe delle stesse festività dell'anno precedente.

Il dato emerge da un'indagine condotta da Assoutenti. L'associazione segnala che i rincari sono causati anche dalla crisi in Medio Oriente. E da un confronto con l'anno scorso viene fuori che il collegamento da Bologna al capoluogo siciliano è aumentato del 23% La crisi del Medio Oriente impatta in modo pesantissimo sulle tariffe aeree al punto che per acquistare un biglietto per volare da Nord a Sud Italia durante le feste di Pasqua si spende su alcune tratte fino al 60% in più rispetto alle festività del 2025. Lo afferma Assoutenti, che ha realizzato una nuova indagine mettendo a confronto i prezzi dei voli praticati lo scorso anno con quelli odierni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il caro voli s'impenna a Pasqua, per un Milano-Palermo andata e ritorno servono più di 500 euro Articoli correlati Pasqua 2026, caro voli: biglietti sopra i 400 euro da nord a sud Italia. Stangata anche sui treniRientrare a casa per le festività pasquali è una spesa pesante da affrontare per molte famiglie italiane. Leggi anche: Pasqua, torna il caro-voli: biglietti oltre i 400 euro per tornare al Sud e stangata anche sui treni. Ecco quali sono i costi Una raccolta di contenuti su Il caro voli s'impenna a Pasqua per un... Temi più discussi: Caro voli a Pasqua, la Sicilia paga il prezzo dei rincari per la guerra e dell'insularità: biglietti anche sopra i 300 euro; Caro voli, Pasqua salata. Anche quest'anno tornare in Sicilia sarà proibitivo; FEDERCONSUMATORI – Festività in Sicilia è ormai sinonimo di caro voli. Viaggi verso il Sud per Pasqua, rincari fino al 60%: 343 euro per volare Crotone, 296 per BrindisiAssoutenti: La guerra in Medio Oriente ha ulteriormente peggiorato la situazione. I costi del carburante sono aumentati dell’87 per cento in due settimane ... milano.repubblica.it Voli per la Sicilia: prezzi fuori controllo, la denuncia di FederconsumatoriDa una rilevazione di Federconsumatori Sicilia, aggiornata al 18 marzo 2026, emerge un quadro critico per chi sceglie di viaggiare verso l'isola nel periodo pasquale (partenza il 2 o 3 aprile e ritorn ... catania.liveuniversity.it 407 euro per un volo Ryanair di andata e ritorno da Milano a Catania. Poco meno se si atterra a Palermo: 352 euro da Bergamo e 405 euro da Verona. Ma la situazione peggiora con Ita Airways: 470 euro per la tratta Milano-Palermo e oltre 540 per Bologna-C - facebook.com facebook