Dal 9 al 12 aprile 2026, al Teatro Vittoria di Roma, sarà in scena lo spettacolo teatrale

Cosa: Lo spettacolo teatrale Il carnevale degli insetti di Stefano Benni.. Dove e Quando: Teatro Vittoria (Roma), dal 9 al 12 aprile 2026.. Perché: Un manifesto ambientalista ironico e amaro che dà voce al microcosmo degli insetti con musica dal vivo.. La scena teatrale capitolina si prepara ad accogliere un’opera che è al tempo stesso un divertissement letterario e una profonda riflessione sull’ecologia. Al Teatro Vittoria, dal 9 al 12 aprile, va in scena Il carnevale degli insetti, uno dei testi più emblematici di Stefano Benni. L’autore bolognese, celebre per la sua capacità di mescolare satira sociale e realismo magico, sposta qui lo sguardo verso il basso, dando dignità narrativa a creature solitamente ignorate o schiacciate: api, pidocchi, farfalle e formiche diventano i protagonisti di un’umanità capovolta. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il carnevale degli insetti: Benni e Sandrelli al Teatro Vittoria

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