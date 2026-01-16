La Bisbetica Domata con Amanda Sandrelli in scena al Teatro Tosti
Il Teatro Tosti di Ortona presenta lunedì 19 gennaio la rappresentazione di
Lunedì 19 gennaio per la stagione di prosa del teatro Tosti di Ortona, Amanda Sandrelli darà vita al personaggio de “La Bisbetica Domata” commedia di William Shakespeare.La regia è di Roberto Aldorasi, in scena con la Sandrelli ci saranno Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
