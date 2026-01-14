Decreto flussi in arrivo 6.217 lavoratori agricoli Coldiretti | Premiato il nostro lavoro a sostegno delle Pmi

Il Decreto flussi ha assegnato alla Coldiretti Campania 6.217 quote di lavoratori agricoli in ingresso, un risultato significativo per il settore. Questo riconoscimento dal Ministero del Lavoro testimonia l’impegno della Coldiretti nel supportare le piccole e medie imprese agricole locali, facilitando l’accesso a manodopera qualificata e contribuendo alla crescita sostenibile dell’agricoltura nella regione.

La Coldiretti Campania ha raggiunto un risultato importante: attribuite dal Ministero del Lavoro 6.217 quote del flusso di lavoratori in ingresso per le aziende agricole del territorio. “Un traguardo – si legge in una nota – che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro costante e capillare svolto dall’organizzazione a sostegno degli imprenditori agricoli campani”. La Coldiretti Campania, continua il comunicato, “ha lavorato instancabilmente per un’attribuzione di quote congrua rispetto all’esigenza di manodopera agricola del territorio. Grazie alla costante interlocuzione con le istituzioni, tra cui gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, le Prefetture competenti, la Regione Campania e la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, l’organizzazione ha ottenuto un risultato da tempo sperato e necessario per l’agricoltura campana”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, Cdm approva il decreto legge: in arrivo badge digitale Leggi anche: Coldiretti Bergamo: “Il caro-vita mette sotto pressione famiglie e produttori agricoli” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Coldiretti Campania soddisfatta: dal decreto flussi in arrivo 6.217 lavoratori agricoli - La Coldiretti Campania ha raggiunto un risultato importante: attribuite dal Ministero del Lavoro 6. msn.com

