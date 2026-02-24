Salerno cerca sindaco | campo largo in stallo Valiante favorito

Salerno ha un problema: la mancanza di un candidato condiviso per le elezioni comunali. La causa risiede nelle divergenze all’interno del campo largo del centrosinistra, che non riesce a trovare un nome che riunisca tutte le forze. Valiante si presenta come il candidato più forte, ma il percorso rimane incerto. La situazione crea tensioni tra i diversi gruppi politici, mentre il conto alla rovescia elettorale si avvicina rapidamente.

Salerno al bivio politico: il campo largo cerca un candidato sindaco. Salerno si trova a un bivio politico: il campo largo del centrosinistra non riesce a trovare un candidato sindaco unanime, mentre le elezioni si avvicinano. Martedì 24 Febbraio 2026, ore 10:26 Un campo largo senza candidato. Il campo largo di centrosinistra a Salerno è in difficoltà: non riesce a trovare un candidato sindaco unanime. I partiti coinvolti, tra cui Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Azione, Oltre, Casa Riformista, Italia Viva, Noi di Centro, Salerno in Comune, Semplice Salerno e Comitato Salute e Vita, hanno tenuto un vertice ieri sera, ma non sono riusciti a sciogliere il nodo cruciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Amministrative Salerno, ipotesi Campo Largo con Gianfranco Valiante contro De LucaIn vista delle amministrative a Salerno, si delineano ipotesi di una coalizione civica con Gianfranco Valiante, che potrebbe sostenere la sua candidatura nel centro sinistra contro De Luca.

Elezioni a Salerno, Manfredi: "Spero nel Campo Largo. Le dimissioni del sindaco? Chiedete a lui"Durante le elezioni a Salerno, Manfredi ha espresso fiducia nel Campo Largo, sottolineando come i cittadini abbiano confermato il supporto alla maggioranza con oltre il 60% dei consensi, analogamente a quanto avvenuto nel Comune di Napoli e nell’area metropolitana.

