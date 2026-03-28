il bologna in gol al rizzoli

Durante una visita all'ospedale, alcuni giocatori del Bologna hanno incontrato 35 giovani ricoverati nei reparti di Ortopedia, Traumatologia pediatrica e Osteoncologia. I calciatori hanno salutato i pazienti, scambiando alcune parole con loro, il personale medico e lo staff di supporto. La visita ha coinvolto diversi membri della squadra, tra cui Orsolini, Bernardeschi, De Silvestri, Ravaglia, Lykogiannis e Castro.

Una delegazione di giocatori rossoblù in visita ai pazienti dell’ospedale petroniano per gli auguri di Pasqua. Fenucci: “Il legame tra il club e la sua comunità è sempre più saldo” Orsolini, Bernardeschi, De Silvestri, Ravaglia, Lykogiannis e Castro, in rappresentanza di tutta la formazione felsinea, sono passati a salutare i giovani ricoverati in Ortopedia e Traumatologia pediatrica e in Osteoncologia, fermandosi a chiacchierare con 35 ragazzi, staff medico e personale sanitario. Una bella occasione per regalare ai giovani pazienti ovetti di cioccolato offerti da ICAM e peluches Oceanini omaggiati da Q8, consentendo così ai piccoli ricoverati di passare un momento di svago e serenità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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