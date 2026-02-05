Gianluca Zambrotta torna a camminare dopo un' operazione al Rizzoli di Bologna | Ho tolto le stampelle

Dopo l’operazione al Rizzoli di Bologna, Gianluca Zambrotta ha annunciato di aver tolto le stampelle. L’ex calciatore ha detto che la fisioterapia sta andando bene e che la gamba è più dritta di prima. Ora si impegna per tornare al massimo in tempi rapidi.

Bologna, 5 febbraio 2026 – “Ho messo via completamente le stampelle, la fisioterapia sta andando alla grande e la gamba è più dritta di prima”. È felice Gianluca Zambrotta, ex terzino di Juventus, Barcellona, Milan e Nazionale di calcio, dopo essersi operato alcuni mesi fa all’Istituto Rizzoli di Bologna per un’osteotomia. “Posso dire che l'operazione è andata benissimo”, ha gioito l’ex calciatore, intervistato dal Tg1. Zambrotta, classe 1977, soffriva di ginocchio varo e di condropatia ed è stato operato dall'equipe del professor Stefano Zaffagnini. Realtà aumentata in sala operatoria: la prima volta dell’ospedale Sant’Orsola nel maxillo-facciale Il professor Zaffagnini spiega l’intervento . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

