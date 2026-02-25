Bologna domina l’ortopedia | Rizzoli tra i primi 11 al mondo

Bologna brilla nel ranking mondiale: il Rizzoli è l’11° miglior ospedale ortopedico. L’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna non è solo un punto di riferimento per l’Italia, ma un faro riconosciuto a livello globale. Secondo la classifica World’s Best Specialized Hospitals 2026, pubblicata in collaborazione con esperti del settore, il Rizzoli si è posizionato all’11° posto mondiale in ortopedia. Un risultato che non solo consacra la struttura come leader assoluta in Italia in questa specialità, ma la colloca tra le eccellenze mondiali. La classifica, basata su un sondaggio che ha coinvolto oltre 40.000 professionisti medici in più di 30 paesi, non si limita a misurare la reputazione, ma analizza anche certificazioni di qualità e i risultati clinici riportati dai pazienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

