Il Bif&st festeggia Lino Banfi al Petruzzelli

Il Bif&st ha organizzato una mattinata speciale al teatro Petruzzelli di Bari dedicata a Lino Banfi, che ha appena compiuto 90 anni. Durante l'evento, l’attore ha ricevuto l’affetto del pubblico presente e sono stati proiettati i primi 30 minuti di un documentario in corso di realizzazione, diretto da Marco Spagnoli e incentrato sulla sua vita e carriera.

Lino Banfi, fresco 90enne, ha ricevuto l’abbraccio del teatro Petruzzelli di Bari in una matinée a lui dedicata, durante la quale sono stati anche proiettati i primi 30 minuti del documentario che Marco Spagnoli sta realizzando su di lui. Banfi si è raccontato brevemente sul palco, intervistato da Steve Della Casa: dagli inizi difficili al suo approccio alla vita, dal suo personaggio preferito al lascito per i giovani. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Bif&st festeggia Lino Banfi al Petruzzelli Articoli correlati Bif&st a Bari: 12 film, Iran e Zalone al Bif&stLa città di Bari si prepara ad accogliere dal 21 al 28 marzo la XVII edizione del Bif&st, un evento che trasforma il capoluogo pugliese in una... Da Zalone a Banfi, fino a Protti e Gassmann: presentato a Bari il Bif&st 2026La comicità pugliese di Lino Banfi e di Checco Zalone, ma anche tanti altri grandi nomi del cinema italiano, da Alessandro Gassmann a Giuseppe... Contenuti e approfondimenti su Lino Banfi BIF&ST 2026 | Lino Banfi e il documentario Lino d’Italia: storia di un itALIENO firmato da Marco Spagnoli tra i protagonisti dell’ultima giornata del Bif&stBIF&ST 2026 | Lino Banfi e il documentario Lino d’Italia: storia di un itALIENO firmato da Marco Spagnoli tra i protagonisti dell’ultima giornata del Bif&st ... ilikepuglia.it Banfi al Bif&st: tra standing ovation, nuovo podcast e i consigli ai giovani attoriUna standing ovation ha accolto Lino Banfi al Teatro Petruzzelli di Bari, protagonista di un incontro pubblico nell’ambito del Bif&st. L'omaggio del pubblico, con oltre mille spettatori, è giunto all’ ... it.blastingnews.com