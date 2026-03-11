Da Zalone a Banfi fino a Protti e Gassmann | presentato a Bari il Bif&st 2026

A Bari è stato presentato il programma del Bif&st 2026, con protagonisti alcuni dei volti più noti della comicità e del cinema italiano. Tra gli ospiti figurano Lino Banfi, Checco Zalone, Alessandro Gassmann, e registi come Paolo Virzì e Sergio Rubini. Sono stati annunciati anche nomi di attrici come Anna Ferzetti ed Elena Sofia Ricci, insieme a diversi professionisti internazionali.

La comicità pugliese di Lino Banfi e di Checco Zalone, ma anche tanti altri grandi nomi del cinema italiano, da Alessandro Gassmann a Giuseppe Tornatore, dai registi Paolo Virzì e Sergio Rubini alle attrici Anna Ferzetti ed Elena Sofia Ricci, senza dimenticare attori e registi internazionali e un.