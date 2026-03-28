Il mondo del basket cittadino piange la scomparsa di Gianni Antonucci, ex giocatore della Libertas Brindisi, deceduto improvvisamente sabato 28 marzo 2026. La notizia ha suscitato commozione tra appassionati e società sportive locali. Antonucci era conosciuto per il suo ruolo nella squadra e la sua presenza nel panorama sportivo della città. La sua morte ha lasciato un vuoto nel settore.

Si è spento a 88 anni, i funerali si terranno lunedì mattina alle ore 9.30 nella chiesta Ave Maris Stella del Casale. Era un autentico fuoriclasse, un talento naturale come pochi altri nel campionato nazionale di Serie B di quell'epoca BRINDISI - È improvvisamente deceduto nella giornata di oggi, sabato 28 marzo 2026, l'ex giocatore di basket Gianni Antonucci. Con lui (classe 1938) se ne va una parte impostante della storia del basket brindisino, un giocatore che ha posto le basi per creare la passione della pallacanestro a Brindisi. Gianni era un autentico fuoriclasse, un talento naturale come pochi altri nel campionato nazionale di Serie B di quell'epoca. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Il basket cittadino in lutto: addio a Gianni Antonucci, trascinatore della Libertas Brindisi

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