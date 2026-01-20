Lutto nel sindacato | addio a Gianni Peracchi fu segretario della Cgil Bergamo

Il mondo sindacale piange la scomparsa di Gianni Peracchi, ex segretario della Cgil Bergamo dal 2016 al 2023. Figura di rilievo nel territorio, il suo contributo ha lasciato un segno importante nell’attività della confederazione. La notizia è stata accolta con rispetto e cordoglio, sottolineando l'importanza del suo ruolo nel panorama sindacale locale.

Il sindacato è in lutto: è morto Gianni Peracchi, che fu segretario provinciale della Cgil Bergamo dal 2016 al 2023. Si è spento nella serata di lunedì 19 gennaio all’età di 67 anni all’ospedale Bolognini di Seriate dove era stato ricoverato a seguito di un arresto cardiaco. Nella mattinata di martedì 20 gennaio, sul suo profilo Facebook, la figlia Elena scrive: “Papà purtroppo è venuto a mancare ieri sera. Per chi lo volesse salutare può farlo nella Casa del Commiato di Gazzaniga, in via Salici, 8. Giovedì 22 gennaio alle 9:30 gli daremo l’ultimo saluto. Grazie a tutti”. Sui social si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio, affetto e stima ma anche di vicinanza ai familiari.🔗 Leggi su Bergamonews.it

È morto a 67 anni Gianni Peracchi, fu segretario della Cgil BergamoÈ scomparso a 67 anni Gianni Peracchi, ex segretario della Cgil Bergamo.

