Endometriosi l' informazione come strumento di cura | il punto sulla malattia che colpisce il 10% delle donne

Il Teatro Petrella ha accolto ieri un evento dedicato all’endometriosi, una malattia che colpisce il 10% delle donne. Durante l’iniziativa, sono state presentate informazioni sulla condizione e sui problemi affrontati da chi ne soffre. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di diffondere conoscenza sulla malattia, coinvolgendo il pubblico e sensibilizzando sulla sua presenza.

Medici e psicologi hanno analizzato l’impatto della malattia cronica sulla vita delle pazienti, ma è stato dedicato spazio anche alle testimonianze dirette Il Teatro Petrella ha ospitato ieri, domenica, l’evento informativo “Voci nel silenzio: luci e ombre dell’endometriosi”. L’iniziativa, promossa da Ape Odv con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ha registrato il tutto esaurito con oltre duecento presenze e una lista d’attesa per le numerose richieste pervenute. L’obiettivo della giornata era sensibilizzare la cittadinanza sulle criticità legate alla diagnosi e alla gestione di questa patologia cronica. Ad aprire l’incontro sono stati i saluti della vice sindaca e assessora alle Pari Opportunità, Sara Mosconi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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